Dans une majorité de pays dont le Canada, la Belgique, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, l’Australie, ou encore les États-Unis, la Fête des mères a lieu le deuxième dimanche de mai. La raison ? L’Allemagne a officialisé le deuxième dimanche de mai comme étant celui dédié à la célébration des mères. La Belgique a suivi et a donc choisi le même jour. Ces deux pays ont opté pour la même date, comme de nombreuses autres nations européennes, pour suivre le modèle américain.

C’est Anna Jarvis, dont la mère était morte l’année d’avant à la mi-mai, qui a convaincu son État, la Virginie, de lancer le "Mother’s Day" pour rendre hommage aux mamans. En 1914, le président Wilson a officialisé cette fête pour l’ensemble du pays. La Fête des mères était née.

En France par contre, on la fête le dernier dimanche de mai et non le 2e dimanche de ce mois, tout simplement parce qu’en France, le deuxième dimanche de mai est dédié à Jeanne d’Arc. C’est en 1918 que la tradition a débarqué en France, sous l’influence américaine, dans le but de repeupler un pays saigné par la Grande Guerre.

Au Royaume-Uni et en Irlande, cette fête est célébrée trois semaines avant Pâques, le 4e dimanche de Carême. Au XVIe siècle, c’était la date choisie pour se rendre dans en famille dans l’église mère. De l’enfance à la mère, le lien s’est naturellement imposé.

Dans plusieurs pays du Moyen-Orient, la Fête des mères a lieu lors de l’équinoxe de mars. En Israël, la Fête des mères tombe le jour de la mort de Henrietta Szold (1860-1945), la "mère" de tous les enfants d’Israël, le 30e jour du mois de Chevat selon le calendrier hébraïque (vers le mois de février).

Enfin, à noter , la curiosité anversoise qui veut que la Fête des mères soit fêtée le 15 août. La raison ? Un échevin, Frans Van Kuyck, avait écrit un pamphlet en 1913 intitulé Le Jour des Mères. Il y proposait que le jour de la Sainte-Marie devienne le jour dédié aux mamans.