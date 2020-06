On l’a écrit à plusieurs reprises, bpost a été un acteur majeur de cette période de confinement. Enfermés chez eux, les Belges sont restés des consommateurs parfois compulsifs et se sont tournés vers l’e-commerce. Cela a donné une explosion du nombre de colis dès la fin du mois de mars, avec des chiffres semblables voire plus importants que durant les fêtes de fin d’année, période connue pour donner une charge de travail considérable aux facteurs et travailleurs dans les centres de tri.