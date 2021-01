Derrière cette affirmation qui était largement commentée au bon vieux temps des rassemblements autour de la machine à café, aucune caution scientifique, il faut bien l’avouer. L’affaire est connue depuis des années : le troisième lundi du mois est pour-ri. C’est un certain Cliff Arnall, psychologue et (soi-disant) professeur à l’Université de Cardiff qui l’avait déterminé après avoir mis en rapport des paramètres comme la météo, la période post-fête, les dépenses de Noël et donc les dettes, la procrastination devant les bonnes résolutions…

Une "étude" posée sur des variables impossibles à quantifier mais reprise par une compagnie aérienne britannique à l’époque qui voulait ainsi pousser ses compatriotes à réserver des vacances au soleil ! Le psychologue a eu beau se dédire de ce travail, rien n’y a fait : tout le monde adore incriminer le troisième lundi du mois comme le jour le plus abominable de l’année ! D’ailleurs, sans surprise, la moitié des Belges estiment que le jour de la semaine le moins agréable au travail est le lundi (et le vendredi, le meilleur, tiens donc !).

Cela dit, il ne faut pas être scientifique pour observer que la période est plutôt démoralisante en temps normal. Ce à quoi s’ajoute, en ce début 2021, cette pandémie qui n’en finit plus et reprend de la vigueur.

Nous sommes également nombreux à nous sentir "météosensibles" et à être plus fragiles quand le froid, la pluie et la grisaille s’invitent au quotidien. Là encore, c’est un ressenti que la science ne parvient pas toujours à démontrer. Des études ont pu montrer que des migraines, des douleurs articulaires ou un épuisement peuvent résulter des variations d’humidité, de température et de pression atmosphérique. D’autres affirment que ce sont souvent des personnes qui ont une fragilité de la glande surrénalienne ou de la thyroïde qui en souffrent le plus. Un médecin conclut avec bon sens : "La météo ne provoque pas en elle-même de maladies, mais c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase." Une météo de lundi qui plus est… Demain est un autre jour, courage.