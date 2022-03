Depuis le lancement de l’offensive russe, les marques de soutien affluent de tous les côtés en Belgique. Politiques, personnalités, sportifs et surtout citoyens envoient des messages de soutien grâce aux réseaux sociaux. Mais nous sommes aussi nombreux à proposer une aide concrète à tous les réfugiés qui vont arriver dans notre pays dans les jours et semaines à venir. Les plus courageux vont jusqu’à la frontière polonaise, tandis que d’autres contactent leur commune ou l’Office des étrangers pour proposer une solution de logement.

Une solidarité évidemment positive, mais qu’on ne retrouve pas systématiquement quand un conflit se déclare quelque part dans le monde. Le sort des Ukrainiens nous toucherait plus que les autres ? Tentative de réponse avec Jean-Michel De Waele, politologue et sociologue à l’ULB.