Sea, sex and sun", chantait Gainsbourg dans une chanson légère, aux paroles minimalistes au rythme indolent : "tes petits seins de bakélite me surexcitent"… Des paroles qui transpirent l’atmosphère de ces amours d’été. Gainsbourg ancre ses paroles dans les années septante caractérisées par une libération sexuelle. Elles n’en restent pas moins intemporelles : qui, quel que soit son âge, n’a pas dans un coin de sa tête et de son cœur le souvenir d’un amour de vacances, d’une rencontre trop fugace ?

Une question de climat et d’hormones

Huit célibataires sur dix se disent plus ouverts à une rencontre amoureuse l’été. Le soleil se couche plus tard, offrant sa lumière et sa chaleur plus longtemps. L’occasion d’aller boire un verre en terrasse, la tête libre et l’esprit curieux. Les conditions climatiques estivales favorisent les approches de séduction et le désir. La peau bronze, les cernes disparaissent sous l’effet de la vitamine D que prodigue le soleil… Et les conditions propices aux rencontres ne s’arrêtent pas là : l’été est aussi le moment où nos hormones entrent en ébullition. Le nombre plus élevé de naissances en avril et mai n’a rien du hasard. Chez les femmes, le pic hormonal arrive dès le milieu du printemps. La lulibérine - ou hormone de l’amour - sécrétée au niveau de l’hypothalamus du cerveau entraînerait la quête d’un objet à aimer et une prédisposition à l’acte sexuel. Le pic de testostérone se fait un peu plus attendre du côté des hommes. Il fait son apparition début juillet, moment où les peaux se dénudent.

Exit le virtuel, place au corporel

Être en vacances à l’étranger rime aussi avec déconnexion : de sa routine et des réseaux sociaux. Un moyen d’être plus ancré dans le moment présent et plus disponible à ce qui nous entoure. "Mes vacances, c’est le moment où je m’oblige à ne plus regarder mes mails, j’essaye d’éviter un maximum Facebook, je supprime même Tinder… Je garde juste Instagram pour publier mes photos de voyage", témoigne Alice, 31 ans. Les sens peuvent faire doublement le plein de nouvelles odeurs, de paysages, et… de contacts humains.

Vers une fin inéluctable ?

La combinaison de tous ces éléments participe à créer une bulle qui évolue hors du quotidien et des codes habituels. Avec une inévitable conséquence : la fin de l’été et l’éclatement de la bulle. Il planait dès le début et fait partie intégrante des amours de vacances. Connaître la date de fin aide à se lancer corps et âme dans la relation et crée un sentiment d’absolu. Pourtant 56 % des célibataires pensent qu’une relation estivale peut donner lieu à une relation durable. Lâcher son smartphone pouvait aider à la rencontre, le réinvestir peut maintenant aider à garder contact via les réseaux sociaux. La distance qui sépare les amants, le mode de vie de chacun, la découverte de nouvelles facettes chez l’autre sont autant de paramètres qui influenceront l’avenir éventuel de la relation. Dans les faits, 17 % des love story qui commencent l’été perdurent. Les autres laissent un souvenir au goût salé et à l’odeur de crème solaire.