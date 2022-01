Les femmes belges deviennent mamans de plus en plus tard. Selon un rapport du CEPIP (Centre d’épidémiologie périnatale), un centre qui regroupe un ensemble d’universités francophones, en Wallonie, l’âge moyen des femmes au moment de l’accouchement continue à augmenter de décennie en décennie passant de 29,6 ans à 30,6 ans entre 2011 et 2020. Cet âge moyen augmente aussi bien pour les mères qui accouchent pour la première fois que pour celles qui ont déjà un ou plusieurs enfants. Dans le même laps de temps, le pourcentage de femmes accouchant à 40 ans et plus est passé de 2,9 % à 3,7 %.

(...)