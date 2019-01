Horaires légers, mercredis après-midi libres, congés scolaires abondants… Les avantages présumés de la profession d’enseignant font rêver de nombreuses autres professions. Pourtant, un quart des enseignants débutants abandonnent le métier dans les cinq ans et les directeurs d’école peinent de plus en plus à recruter de nouveaux profs. À bien y regarder, la réalité du terrain apparaît donc bien moins rose pour de nombreux enseignants (voir par ailleurs).

Mais quels sont donc les principaux soucis rencontrés par les professeurs ? Selon une étude menée en 2016 par la fondation flamande Stichting Innovatie en Arbeid, le stress arrive en tête. Selon cette étude, 41 % des personnes travaillant dans le secteur de l’enseignement ont été confrontées à des problèmes de stress et 13,7 % d’entre elles étaient en burn out. En 2013, selon la même étude, la proportion d’enseignants victimes du stress s’élevait à 35,4 %. En trois ans, la situation semble donc s’être manifestement dégradée.

Par ailleurs, 37,2 % des professeurs se plaignaient en 2016 d’être soumis à une pression problématique ; 15,8 % d’entre eux allant même jusqu’à parler d’une "très haute pression".

De nombreux enseignants dénoncent en outre une charge émotionnelle importante, contribuant à la pénibilité du métier. En 2016, ils étaient 35 % à considérer que leur travail était chargé en émotion et 8,6 % à parler de "surcharge émotionnelle".

En 2016, 11,2 % du personnel enseignant souffraient de problèmes de motivation. C’est près de deux fois plus qu’en 2010.

"De manière générale, les enseignants n’ont pas à se plaindre d’un métier peu motivant par rapport à l’ensemble de la population. Sans doute parce que, pour la majorité des enseignants, il s’agit là d’une profession que l’on choisit par passion et non par obligation", analyse Laurent Henquet, député MR.

Enfin, 18,5 % des enseignants disent être confrontés à des problèmes de déséquilibre vie professionnelle/vie privée. Une situation qui s’explique en grande partie, selon l’étude, par le niveau de stress important qu’ils ressentent.