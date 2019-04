Stars d’Internet et de nos salons, les chats sont partout. Les foyers belges en accueillent près de 2 millions et les propriétaires de chats sont pour la plupart complètement gagas de leur animal.

Mais comment expliquer l’amour que nous portons à ces petits félins domestiques ? Alain Schonbrodt, vétérinaire et porte-parole de l’Union professionnelle vétérinaire, évoque plusieurs explications.

"Les chats nous accompagnent depuis près de 10 000 ans. Leur comportement s’est calqué sur le nôtre au fil des années pour créer une réelle complicité, il faut dire que ce sont des animaux très intelligents. Mais surtout, ils ont un faciès qui est particulièrement attirant pour les humains. Avec leur tête ronde, leurs oreilles et leurs grands yeux, ils nous font inconsciemment penser à des bébés et on est donc conditionné à vouloir les protéger et à les trouver mignons", explique-t-il.

Mais l’attractivité des chats n’est pas uniquement due à leur apparence. Leur comportement nous les rend aussi particulièrement attachants.

"Ce sont des animaux très intelligents, ils savent faire plein de choses. Certains chats sont capables d’ouvrir des portes et même des frigos. On peut leur apprendre à faire leurs déjections dans une boîte. Ce sont des animaux très propres. Dans un monde hygiéniste comme le nôtre, ils sont donc très intéressants."

Leurs capacités en communication jouent également en leur faveur.

"On comprend bien les émotions des chats, on les voit plisser des yeux, bâiller, on les entend ronronner… D’ailleurs, le ronronnement a un effet apaisant pour les chats mais aussi pour les humains. De plus, ce sont des animaux assez faciles à vivre. Ils n’ont pas besoin d’être promenés, ils ne sont pas encombrants, ils viennent se lover sur nos genoux."

Cependant, selon le vétérinaire, l’amour que nous portons au chat ne serait pas vraiment mérité.

"Les chats ne souffrent pas tellement de l’absence de leur propriétaire en général. Contrairement aux chiens, les chats sont capables de témoigner de l’indifférence. S’ils n’ont pas envie de réagir quand on les appelle, ils ne bougeront pas. Mais c’est assez humain dans le fond… On retrouve aussi cette surdité sélective dans certains couples !"