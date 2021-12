Votre téléphone est soudainement passé de 70% de chargement à 3%? Pire encore, votre smartphone s'est même complètement éteint? Pas de panique, ce phénomène est monnaie courante durant les mois d'hiver. Et il s'explique par une simple réaction physique.



En effet, la majorité des batteries de smartphones sont composées de lithium, un matériau prisé par les constructeurs en raison de son faible poids, de son niveau de sécurité et surtout de son caractère bon-marché. Mais le lithium présente toutefois certains désavantages. Si la batterie de lithium est confrontée à de basses températures, sa résistance interne augmente et la tension diminue, ce qui peut entraîner une diminution rapide du niveau de chargement.

Pour un bon fonctionnement, il est dès lors conseillé d'utiliser son smartphone dans un environnement dont la température oscille entre 0 et 30°C.

Néanmoins, comme l'indique Apple sur son site internet, la diminution d'autonomie de batterie due au froid n'est que temporaire: "Une fois que la température de la batterie se trouve à nouveau dans sa plage habituelle, les performances reviennent à la normale".

Comment prévenir ce phénomène?

Afin d'éviter de mauvaises surprises, voici quelques conseils à suivre en période de grand froid:

- Gardez votre smartphone dans une poche d'un vêtement, au plus près de votre corps, qui lui, se maintient à 37°c.

- Si vous devez passer un coup de fil, privilégiez les écouteurs pour éviter de sortir votre téléphone.

- Pensez à éteindre votre smartphone de manière préventive avant de sortir si vous ne devez pas l'utiliser lors de votre déplacement.

- Une fois à l'intérieur, évitez surtout de réchauffer votre smartphone à l'aide d'un sèche-cheveux ou en le posant sur un radiateur. Un choc de température trop important pourrait en effet engendrer des conséquences irréversibles pour sa batterie.