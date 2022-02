Selon Theo Francken, chef de la délégation belge à l’Assemblée parlementaire de l’Otan, le plan de Poutine est très clair : il a l’intention de restaurer l’empire russe.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie dans la nuit de mercredi à jeudi était tout sauf une surprise pour Théo Francken, chef de la délégation belge à l’Assemblée parlementaire de l'Otan. Selon lui, les manoeuvres militaires n’en sont qu’à leurs premiers balbutiements et l’invasion d’autres pays voisins est à l’agenda du président russe Vladimir Poutine.

"L’attaque de la Russie était prévisible. On pouvait penser que les bombardements se limiteraient au Donbass pour sécuriser les droits des russophones de l’Est de l’Ukraine, mais le fait est que Vladimir Poutine veut renverser le président Zelensky, président pro-occidental qui se trouve à Kiev, et tout le régime ukrainien. Le fait que des bombardements ont lieu dans tout le pays ne me surprend donc pas. Une fois que le président ukrainien sera renversé, une marionnette pro-russe le remplacera au poste de président", explique le député fédéral N-VA.