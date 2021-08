Par ces temps de Covid, il est important pour eux que le prénom de leur enfant ait une signification.

Quels seront les prénoms les plus populaires dans la cour de récréation d’ici dix ans ? C’est à cette question que l’observatrice des tendances Nathalie Bekx, en collaboration avec My Nametags et StatBel, a tenté de répondre. En discutant avec de futurs parents, ils ont pu dégager les grandes tendances pour les prochaines années, dont certaines influencées par le Covid-19.

Premier constat, la mode des prénoms courts devraient rester d’actualité pour encore quelque temps. " Les futurs parents n’aiment plus les prénoms longs. C’est une mode qu’on remarque dans des périodes plus romantiques. Aujourd’hui, face à cette période difficile, les gens préfèrent quelque chose de court, avec des voyelles fortes, par besoin de clarté " , analyse Nathalie Bekx. Ainsi, on voit par exemple le prénom Alba de plus en plus utilisé, avec une croissance de 142 %. Mais cette mode du court ne s’applique pas de façon systématique, " le prénom Ian par exemple était très populaire dans les années 1950-1960, mais plus aujourd’hui" , note l’experte.

Les parents préfèrent aussi nommer leur progéniture avec un prénom faisant référence à des qualités fortes, avec une belle signification. " On rêve d’avoir un enfant qui aura beaucoup d’amis, qui sera sympathique et fort. On choisit donc un prénom qui transmet ce genre de qualités. " Léon, par exemple, qui est dérivé du mot latin leo signifiant lion, gagne en popularité.