Près d'un Belge sur trois dort mal à cause de la pandémie de coronavirus: "Il s'agit de plaintes graves"

Société

La pandémie de coronavirus tient les Belges éveillés. Au cours du second confinement, le nombre de personnes se plaignant d'insomnie a augmenté de 29%, rapportent Het Laatste Nieuws et De Standaard mercredi citant une étude de la VUB et de l'hôpital Brugmann à Bruxelles.