Même au volant, les Belges sont accros à leur téléphone. Les plus prudents le consultent au feu rouge, les autres un peu n’importe où et ça se repère au premier coup d’œil dans les files : le véhicule ne garde pas sa ligne mais zigzague dangereusement. La filiale de Ford France vient de réaliser une étude sur le sujet et les conclusions sont accablantes… Et pas seulement pour les automobilistes.

Dans cette étude, on apprend que près d’un conducteur de voiture sur deux (44 %) déclare consulter son smartphone au volant. Plus inquiétant : chez les personnes avec un enfant à charge, ce chiffre grimpe à 59 %. Si majoritairement, la consultation de son smartphone se fait à l’arrêt ou à faible allure (64 % aux feux rouges, 61 % dans les embouteillages, 17 % à faible allure en ville), près d’un tiers le fait en roulant normalement (24 % seuls sur route, 10 % sur route avec régulateur de vitesse).

L’enquête nous apprend aussi que la consultation et l’envoi de SMS au volant sont les principales raisons de consulter son smartphone (62 % et même 78 % chez les 35-44 ans), suivi des appels téléphoniques. Plus alarmant : 14 % reconnaissent naviguer sur les réseaux sociaux en conduisant et 7 % prennent même des photos en roulant !

Passons à présent aux cyclistes, qui sont 27 % à consulter leur téléphone en route, et aux piétons qui sont 65 % à le faire. Une pratique encore plus répandue chez les jeunes, puisque 91 % des 18-34 ans le consultent en marchant sur le trottoir ou, pire, en traversant un passage piéton. On les appelle aujourd’hui les "Smombies" (contraction de Smartphone et Zombies), ils sont à l’origine de plus en plus d’accident.

D’après l’enquête, 5 % des conducteurs ont déjà évité un accident alors qu’ils consultaient leur smartphone et 2 % des interrogés n’ont pu éviter la collision.

Les statistiques de la sécurité routière française confirment qu’un accident sur dix est lié à l’utilisation d’un téléphone portable. "Le smartphone est le seul dispositif qui cumule les quatre sources de distraction qui peuvent détourner l’attention d’un conducteur (auditive, visuelle, physique et cognitive). Écrire un message en conduisant multiplie le risque d’accident par 23 : il oblige le conducteur à détourner les yeux de la route pendant en moyenne 5 secondes."