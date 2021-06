Et juste un peu plus de la moitié d’entre eux estime que leur employeur se préoccupe de leur bien-être mental.

Le retour progressif au bureau à partir du 9 juin aura certainement un impact sur les chiffres que livre le prestataire de services RH Acerta en ce début de semaine concernant le bien-être mental des travailleurs belges.

En effet, le télé-travail et son absence de contacts sociaux autant formels qu’informels commencent à peser sur le moral des employés. Et les entreprises n’en tiennent certainement pas vraiment suffisamment compte : d’après l’analyse d’Acerta et de StepStone, seulement une grosse moitié des travailleurs belges du secteur privé (56 %) estiment que leur employeur se préoccupe de leur bien-être mental.

Plus préoccupant encore : 23 % d’entre eux déclarent même que leur employeur n’a pris aucune mesure en vue d’améliorer le bien-être mental du personnel au cours de l’année difficile qui s’est écoulée. Conséquence : près d’un travailleur sur cinq a l’impression qu’il pourrait bientôt être victime d’un burnout.

Du côté des patrons, c’est pourtant un tout autre son de cloche : 93 % des dirigeants d’entreprise estiment se préoccuper du bien-être mental de leurs collaborateurs.

Des perceptions assurément divergentes qui montrent que les employés ne sont peut-être pas au courant des actions spécifiques de l’employeur en matière de bien-être mental, même si celles-ci sont prévues. Mais qui peuvent signifier aussi que rien n’a été envisagé concernant le sentiment d’isolement social des travailleurs, ni même une communication claire : "Pour donner un exemple, tout le monde ne sait pas exactement quand il peut se déconnecter du travail à domicile. Une communication claire serait utile. Les employeurs et les dirigeants partent peut-être encore trop du principe que ce qui est évident pour eux l'est aussi pour les collaborateurs", avertit Sylvie Michaux, Senior Consultant chez Acerta. "Une politique claire concernant les horaires de travail et les réunions peut déjà faire toute la différence".

Et une fois que le modèle hybride ( deux ou trois jours de télé-travail et présentiel) sera mis en place, il faudra aussi bien veiller à éviter l'isolement social des collaborateurs, insiste Killian Cramers, B2C Marketing Manager chez StepStone Belgique, commente : "Les employeurs feraient mieux de remédier à cette situation maintenant et de l'éviter dans la mesure du possible".