Le chien reste plus que jamais le meilleur ami de l’homme, comme le montrent les derniers chiffres de DogID, la base de données pour l’identification et l’enregistrement des chiens en Belgique, obligatoire depuis 1998.

En 2020, la Belgique comptait en effet 2 563 658 chiens. C’est près d’un million de plus qu’il y a quinze ans ! L’année passée, la plateforme DogID a enregistré 171 571 nouveaux chiens.

Les chihuahuas sont assurément les chiens les plus appréciés des Belges. Cette race occupe la première place du classement des chiens les plus populaires avec plus de 255 683 individus enregistrés ! Viennent ensuite les Jack Russell (225 092 enregistrements), les labradors (204 103), les canis vulgaris (187 370) et les Yorkshire (160 301). Les bichons maltais, border collies, shitzus et golden retrievers figurent également dans le top 10.

L’engouement pour les chihuahuas ne semble pas près de se tarir : la race miniature est celle qui a le plus souvent été enregistrée par DogID en 2020. Certains grands chiens figurent également parmi les races le plus à la mode. Parmi eux, citons par exemple le border collie et le berger malinois, deux races particulièrement énergiques selon la ministre du Bien-être animal Céline Tellier. "Nous savons que ces deux races de chiens sont très actives et ont besoin d’exercice ! Accueillir un animal est une responsabilité : nous devons accorder le temps, l’attention, les soins nécessaires à son compagnon, selon ses besoins. Il faut bien réfléchir avant d’adopter un animal, et ne pas hésiter à se faire conseiller par les vétérinaires ou les associations pour que ces animaux ne se retrouvent pas dans des refuges", observe-t-elle.

La plateforme DogID nous renseigne aussi sur les noms les plus utilisés. Et force est de constater que les Belges ne sont pas toujours très imaginatifs quand vient le moment de trouver un nom pour leur animal de compagnie. En 2020, le nom le plus donné à un chien mâle était Max suivi de Jack, Thor et Rocky. Les Milo, Simba, Paco, Rio et Balou étaient également très répandus. Chez les femelles, c’est Nala la star absolue. Luna, Lola et Bella arrivent ensuite.