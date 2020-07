Durant le mois de juin, 14,64% des travailleurs belges du secteur privé étaient en chômage temporaire pendant un ou plusieurs jours, indique l'entreprise de services RH Acerta jeudi dans un communiqué. Le plus haut taux de chômage temporaire avait été atteint en avril, lorsque 34% des travailleurs étaient concernés. Selon Acerta, près de 15% des travailleurs étaient encore en chômage temporaire en juin. D'après leurs analyses, c'est presque la moitié du chiffre du mois de mai, qui s'élevait alors à 26,97%. Le pic de chômage temporaire a, quant à lui, été franchi en avril, lorsque 34% des travailleurs ont été contraints d'interrompre leur activité. Sur toute la période de mars-juin, quelque 37,52% d'employés ont connu le chômage temporaire.

Si le pic de chômage temporaire est derrière nous, Amandine Boseret, juriste auprès du Centre de connaissances d'Acerta, précise que dans 1% des entreprises (contre 12% durant la période de confinement), le chômage temporaire était encore total lors de la première semaine de juin. "On s'attend à ce que les mois prochains, un nombre toujours plus réduit de travailleurs connaissent le chômage temporaire", annonce-t-elle. Et de poursuivre: "Entre-temps, les mois de vacances ont commencé et les congés fixés priment sur un chômage éventuel. En septembre, de nouvelles règles seront en vigueur pour le chômage pour des raisons de force majeure."

Dès le premier septembre, les conditions d'accès au chômage temporaire pour raison de force majeure seront certainement plus strictes, estime Acerta. "Bien entendu, le chômage économique 'ordinaire' n'a pas disparu. Les passages éventuels de force majeure à chômage économique seront soumis à une mesure de transition. Espérons que ces nouvelles règles seront rapidement détaillées", conclut la juriste.