Quelque 66% des patients étaient âgés de plus de 70 ans. La majorité des déclarations était rédigée en néerlandais et concernait des patients âgés de 60 à 89 ans. Dans plus de la moitié des cas, l'euthanasie a eu lieu au domicile.

Aucune euthanasie de mineur non émancipé n'a été enregistrée en 2020.

Ces chiffres concernent les documents d'enregistrement des euthanasies pratiquées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, examinés par la Commission.