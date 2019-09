Il y a 113 minutes de luminosité en moins rien qu’en septembre, "on est au solstice d’automne, le soleil s’en va, c’est l’équinoxe et voici la grosse fatigue qui arrive", constate le docteur Marc Peréz, auteur du livre Le Guide des compléments alimentaires stars aux éditions Eyrolles dans lequel il fait la chasse aux produits charlatans et conseille de s’appuyer uniquement sur deux vitamines : la vitamine C et la vitamine D et deux minéraux : le magnésium et le zinc. Mais pas n’importe lesquels.

Pour affronter les premières fatigues et les premières infections respiratoires, le retour des herpès latents comme les problèmes de peau, une seule solution selon lui : "Une cure de 15 à 20 jours de vitamine D et de magnésium, suivie d’une cure de la même durée de vitamine D et de zinc. Vous serez prêt à affronter l’automne pour 1 euro par jour pendant 30 ou 40 jours. Pas mal non ?"

(...)