Privés d’une partie de leurs bénévoles et de leurs rentrées financières, ils peinent à garder la tête hors de l’eau.

Pour les centres de revalidation d’espèces animales vivant à l’état sauvage (Creaves), la crise du coronavirus n’aurait pas pu tomber à un pire moment. Privés d’une partie de leurs bénévoles et de leurs principales sources de rentrées financières, ils peinent à garder la tête hors de l’eau alors que les sollicitations n’ont jamais été aussi nombreuses.

"Cette période n’est pas du tout évidente pour les centres de revalidation. On essaye de trouver des bénévoles mais on ne peut pas en avoir autant qu’on le souhaiterait à cause des mesures sanitaires. Il y a donc des moments où il n’y a personne au refuge alors qu’il y a énormément d’animaux dont il faut s’occuper", explique Mélanie Krings, responsable du Creaves Le Martinet à Theux.

Chaque jour, le refuge wallon accueille près de vingt nouveaux animaux en détresse : hérissons blessés, oisillons tombés du nid ou renardeaux mal en point. En cette période de reproduction pour de nombreuses espèces, les demandes de prise en charge sont plus nombreuses que jamais. "On a beaucoup d’oisillons tombés du nid et de hérissons blessés par des tondeuses à gazon. On a aussi près de quinze renardeaux. En tout, on compte une centaine d’animaux adultes et au moins autant de juvéniles", indique Mélanie Krings.

Au seul Creaves de la région bruxelloise, le constat est le même. "On a près de 200 animaux en soins pour deux ou trois bénévoles par jour. Nos locaux étroits ne nous permettent pas d’accueillir suffisamment de bénévoles, vu les règles sanitaires à respecter. La situation est très compliquée. On reçoit énormément de mails et d’appels tous les jours pour des animaux blessés ou tombés du nid, mais on ne peut pas toujours être aussi réactifs que ce qu’on voudrait. Beaucoup de gens nous le reprochent et on leur demande de faire preuve de compréhension", constate Nadège Pineau, soigneuse dans le centre anderlechtois.

Le refuge espère pouvoir déménager prochainement dans un plus grand local afin de pouvoir se charger d’un plus grand nombre d’animaux, mais les moyens financiers manquent. "On aimerait recevoir plus de moyens pour professionnaliser le refuge. Malheureusement on a dû stopper une série d’activités avec le confinement et nous nous trouvons dans une situation financière difficile", déplore Nadège.