Le député PTB, estimant que la hausse des carburants entreprise depuis mai 2020 allait enrichir l’État de près de 500 millions d’euros grâce à la TVA, s’est fait la voix du peuple : " Aujourd’hui, on va travailler pour payer l’essence pour pouvoir aller travailler, dénonce-t-il. Les gens souffrent. Ils doivent payer 15 € de plus par rapport à l’an passé."

En réponse, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem a indiqué qu’il plaiderait pour le retour du cliquet inversé. Un système qui permet à l’État de diminuer les accises sur le carburant (0,60 € par litre actuellement) pour compenser une hausse des carburants.

"Je me rends parfaitement compte à quel point il est dur pour les citoyens et ménages qui sont confrontés aux prix à la pompe , a expliqué le ministre. Nous ne pouvons pas les laisser tomber. Il faut nous atteler à un système qui permette de réduire la pression sur les ménages. Le cliquet inversé peut être ce tampon pour amortir les coûts des ménages. Je vais plaider avec conviction pour contrôler à nouveau les fortes hausses de prix [via le cliquet inversé]. Mais notre objectif final doit être d’avoir une mobilité plus durable. Pour cette raison, ça ne sera qu’une solution provisoire."