a comparé les différentes options pour atteindre 10 villes européennes.

Les vacances d’été approchent à grands pas et vous êtes nombreux à vous demander quel est le moyen de transport le plus avantageux pour vous rendre sur votre lieu de villégiature.

Que vous souhaitiez privilégier le moyen de transport le plus économique ou le plus rapide ou encore le plus écologique, voici notre comparatif des meilleures options (prix, durée et empreinte carbone) pour atteindre dix destinations européennes.

Les données reprises dans l’infographie ci-dessous ont été calculées en considérant que le voyage débute le 1er juillet et prend fin deux semaines plus tard, le 15 juillet. Les kilométrages indiqués comprennent l’aller et le retour, au départ de Bruxelles. Il en va de même pour le prix et pour l’empreinte carbone (nombre de kilos de CO2 émis par kilomètre).