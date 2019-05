Depuis plusieurs mois, l’importance de l’enjeu climatique est au cœur des préoccupations citoyennes. Un véritable enjeu que les politiques ont bien compris : les différentes formations se sont elles aussi mises au diapason en proposant, dans leurs programmes électoraux, différentes actions pour lutter contre le réchauffement climatique.

Une lutte qui passera inévitablement par la diminution des émissions de dioxyde de carbone. Selon le GIEC, il faudrait réduire de 20 % ces émissions d’ici 2030 et les supprimer totalement d’ici 2050 pour parvenir à freiner le réchauffement climatique. Cela signifie la fin de l’utilisation des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon…) en tant que carburant. Ou à tout le moins, parvenir à un équilibre entre le CO 2 émis et le CO 2 capté. Problème : les technologies actuelles ne permettent pas vraiment de se passer de ces combustibles fossiles.

C’est pourquoi l’UCLouvain et 19 autres partenaires européens se sont lancés dans le projet Sunrise, visant à développer une alternative pour la production de combustibles. "Cette production est très énergivore et requiert une forte consommation de ressources fossiles, confie l’UCL. Demain, cette énergie devrait être fournie par le soleil et les matières premières disponibles dans l’atmosphère."

Autrement dit, le projet Sunrise vise à créer de l’énergie avec l’air et le soleil. Le CO 2 produit par la combustion pourrait être reconverti en carburant, grâce à l’énergie solaire, au lieu de l’ajouter aux gaz à effet de serre de l’atmosphère. "L’avantage de cette alternative serait d’utiliser des ressources d’énergie gratuites et infinies puisqu’il s’agit du soleil, confie Gian-Marco Rignanese, chercheur à l’UCLouvain. Le principal défi sera celui des nouvelles technologies. Ensuite, il s’agira d’amener ces technologies à une échelle industrielle, sans que les coûts de production n’explosent."