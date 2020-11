Le 16 novembre 2000, Gaïa a distribué des images clandestines prises sur les marchés aux bestiaux d’Anderlecht et de Ciney. Des animaux complètement épuisés, moribonds ont été filmés, systématiquement et sévèrement maltraités. Ce qui a provoqué une grande indignation dans notre pays et à l’étranger.

Aujourd’hui, vingt ans plus tard, Gaïa a recommencé à prendre des photos sur les trois derniers marchés au bétail de notre pays. Il y en a un en Flandre, à Rekkem, et deux en Wallonie, à Ciney et Battice.