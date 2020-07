Céline et Sébastien, un jeune couple de restaurateurs, s’accrochent pour faire vivre leur belle adresse à Zaventem.

Ouf ! Céline et Sébastien ont survécu au coronavirus et à la tempête qui a soufflé sur le secteur de l’Horeca durant ces mois de fermeture. Une excellente nouvelle pour ce jeune couple qui commençait à prendre son envol au cœur de Zaventem avant qu’il ne soit stoppé net. Ils ont conservé la passion. Plus que jamais. L’envie de proposer une cuisine goûteuse, un brin canaille avec un accueil souriant (le port du masque n’empêche rien, …).

(...)