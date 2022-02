Rares sont ceux qui, lorsqu’ils étaient petits, n’ont pas dit "Je n’ai pas envie d’aller à l’école". Pourtant, chaque nouvelle rentrée scolaire révèle la présence de nombreux adultes sur les bancs des écoles supérieures et universités. Se lancer à nouveau dans la quête de diplôme lorsqu’on a 30 ou encore 50 ans semble pourtant être un chemin parsemé d’embûches.

Ce qui fut le cas pour Aurélie, maman de jumeaux. "Reprendre des études à 32 ans en tant que maman n’est pas chose aisée, confie-t-elle. J’avais beau essayer d’être présente en début de semaine, les fins de semaine étaient consacrées uniquement à l’université. Ils étaient encore petits à ce moment-là mais je me souviens de les avoir repoussés assez régulièrement pour pouvoir étudier et travailler. J’étais également mariée depuis 4 mois lorsque j’ai repris mes études. Je n’accordais plus beaucoup d’importance à mon couple. J’étais tiraillée entre mon travail à l’hôpital, mes enfants et mes études."