Pendant une dizaine d’années à Bruxelles, on pouvait assister à un spectacle inhabituel : le passage d’avions circulant au sol à travers jardins et champs entre deux aérodromes.

Entre 1948 et 1958, les avions de la Sabena étaient encore entretenus et réparés dans les hangars de l’aérodrome de Haren, puis ils prenaient ensuite la clé des champs pour effectuer leur parcours bucolique les menant, au milieu de jardins et de rues, des limites de Bruxelles à Haren vers le site de Melsbroek qui deviendra en 1958 Bruxelles-National sur la commune de Zaventem.

(...)