Quels que soient nos besoins, le manque de sommeil peut avoir de lourdes conséquences sur notre santé.

Et quand on ne dort pas assez, on accumule ce que l’on appelle une dette de sommeil. "La première chose quand on ne dort pas assez, c’est que l’on a tendance à être somnolent et fatigué en journée, ce qui augmente le risque d’accidents, que ce soit sur la route ou au travail. Et au niveau physiologique, si on se prive de sommeil, il y a un lien étroit avec le diabète, l’obésité, la tension artérielle et les maladies cardio-vasculaires", détaille Matthieu Hein, psychiatre spécialisé dans le sommeil à l’hôpital Erasme.

La privation de sommeil peut être aussi un facteur de développement de dépression, de troubles de l’humeur et même d’hypertension, "et à terme, il peut aussi mener à une surmortalité cardio-vasculaire".

Alors comment faire pour trouver un équilibre ? "Je dirais qu’il faut avant tout connaître ses besoins de sommeil et les respecter. La régularité est le plus important, se coucher et se lever à des heures régulières est fondamental, il faut aussi éviter tout ce qui est ultra-stimulant en soirée du type tabac, alcool ou café, voire sport intensif. De plus, les écrans bloquent les mécanismes d’endormissement par la lumière bleue."