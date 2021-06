Dans les cas de "revenge porn", les plaintes sont déposées à la police locale. "Donc, ce sera le parquet de l’arrondissement concerné qui prendra le dossier", nous explique Olivier Bogaert, commissaire de la Computer Crime Unit. "Les gens étant particulièrement isolés pendant la crise Covid se sont tournés vers les sites de rencontre et c’est aussi ce qui les a fait tomber dans le piège qui invite la personne à s’exposer ."

En 2014, on dénombrait sept plaintes pour infractions contre les mœurs (voyeurisme : officiellement diffusion enregistrement nudité ou intimité) et en 2020, on en était à 597 !

"C’est vrai que les chiffres ont explosé mais on est dans le numérique. Le changement d’attitude des gens, par rapport à l’usage du numérique, fait que c’est désormais l’outil principal qui est utilisé et qu’on est automatiquement dans cette réactivité et qu’on tombe dans le piège."