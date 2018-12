Société ertaines associations tentent de pallier à la solitude de nos aînés. Tout au long de l’année.

Il y a trois raisons principales pour lesquelles les personnes âgées passent de moins en moins Noël auprès de leurs descendants.

Tout d’abord, les Belges partent de plus en plus en vacances lors de la période des fêtes de fin d’année. Selon TUI Fly, ils sont "23 % de plus qu’en 2017 à prendre l’avion pour partir au soleil, 8 % supplémentaire à aller skier et 15 % en plus à privilégier des citytrips dans les villes d’Europe à la mode". Ce qui rend impossible la traditionnelle réunion autour du sapin, en famille.

(...)