En choisissant d’apparaître avec une cravate le 30 janvier 2022 sur le plateau de TF1, Yannick Jadot a créé la surprise. Jusqu’à ce jour, le candidat écologiste à la présidentielle française avait toujours refusé de s’affubler de ce petit bout d’étoffe, lui préférant la chemise au col déboutonné. Interrogé sur ce choix vestimentaire, le quinquagénaire a répondu qu’il pourrait opter pour le port de la cravate pour éviter de se faire disqualifier. Dans l’imaginaire de certains électeurs, "pour être président de la République, il faut mettre une cravate", avait expliqué Yannick Jadot sur France Inter. Pour tous les observateurs de la politique, ce discret changement de look a traduit une volonté d’être plus crédible.

En Belgique aussi, le look des élus est porteur de convictions. En se rendant chez le Roi en baskets, Rajae Maouane et Conner Rousseau avaient défrayé la chronique. La co-présidente d’Ecolo et le président de Vooruit étaient à la fois passés pour des jeunes branchés en rupture avec un certain modèle vieillissant de faire la politique et des débutants qui manquaient de respect envers le protocole. "Je n’irai jamais chez le Roi en baskets et je n’entrerai jamais au Parlement sans costume-cravate", a encore lâché Georges-Louis Bouchez le week-end passé dans nos colonnes.

En termes de critiques vestimentaires, le président du MR n’a pourtant pas non plus été épargné. Lors d’un voyage en Arménie, sa boucle de ceinture formée du L et du V de Louis Vuitton lui a par exemple valu une salve de railleries. Mais le libéral assume son côté bling-bling. À l’instar du nœud papillon du socialiste Elio Di Rupo, son choix vestimentaire est devenu indissociable de son identité publique.