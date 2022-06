Un père, c’est toujours content : une cravate à fleurs orange ? Merci ma belle ! Un vide-poche en papier mâché : que c’est beau, mon Rodrigo ! Alors cette année, en plus d’être content, il sera étonné parce que vous aurez pensé à quelque chose d’original. Voici 5 idées de cadeaux pour votre super père.

Père sourire

Pour changer du roman. Bien sûr, ce n’est pas une nouveauté mais la BD Calvin et Hobbes est un must absolu. Ces comic strips de l’Américain Bill Watterson sont tellement adorables et drôles qu’ils feront le bonheur des pères, qui pourront se souvenir de leurs propres bêtises de petit garçon au travers des histoires de Calvin et de son tigre en peluche Hobbes qui devient vivant quand ils sont ensemble et qui commettent les pires bêtises… Leur rêve : posséder un lance-flammes ! C’est une avalanche d’humour, d’émotions et de bonheur en quatre cases. L’Intégrale chez Hors Collection, 149 €. © DR

Père cuistot

Pour changer du cadeau techno, voici un barbecue à charbon rétro et très beau : le Weber 70th Anniversary Kettle, en gris Hollywood s’il vous plaît. Àpd 280 €. © DR

Père en slip

Pour changer des chaussettes, la marque de sous-vêtements belge engagée Le Slibard propose une sélection de boxers doux, confortables et durables présentés dans une jolie boîte ornée du message "the best dad deserves the best butt". Plus original qu’un "je t’aime" ! 29 €. © DR

Père à bière

Pour changer des bouteilles. Une bonne bière pression à la maison, c’est tentant et c’est un beau cadeau à faire à tout amateur de bière. La PerfectDraft est une pompe à bière haut de gamme avec une technologie avancée qui garantit une température optimale de 3°C afin d’obtenir une bière rafraîchissante de qualité, aussi bien servie que dans un bar. Pour des bières classiques mais aussi des spéciales et même du cidre.

© DR

Père tout beau