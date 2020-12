Avec des résultats parfois étonnants et paradoxaux. Ainsi, alors que les jeunes de 18-34 ans se disent inquiets pour la santé de leurs proches, nombreux sont ceux qui admettent ne pas respecter les règles barrières. Un quart d'entre eux pourrait d'ailleurs ne pas respecter la bulle sociale à Noël et Nouvel An. Par ailleurs, près d'un sondé sur deux n'envisagerait pas de partir en vacances avant l'été prochain. Dans la Dernière Heure ainsi que sur votre site www.dh.be, vous retrouverez, lundi et mardi, les résultats de ce grand sondage.

Depuis plus de neuf mois maintenant, la Belgique doit faire face à une crise sanitaire sans précédent. Une menace venue d'Asie qui s'est transformée en catastrophe humaine et économique à l'échelle planétaire. Chez nous, le coronavirus s'est traduit par plus de 17.000 décès et des dizaines de milliers de contaminations, des milliers d'entreprises au bord du gouffre et des centaines d'autres dont la faillite a déjà été actée. La crise s'est aussi traduite sur le plan psychologique, avec des proches empêchés de se voir et une flopée de dépressions.A l'heure de tirer un trait sur une année cataclysmique et d'entrevoir, on l'espère, la nouvelle année sous de meilleurs auspices avec l'arrivée de vaccins et, on l'espère également, de traitements efficaces, La Dernière Heure - Les Sports+, La Libre et l'Avenir se sont associés à l'institut de sondage Dedicated Research pour connaître le ressenti des Belges face à la crise. Que pensent-ils de l'action gouvernementale et des restrictions mises en place ? Comment se portent-ils moralement et mentalement ? Craignent-ils pour la santé de leurs proches ? Se sentent-ils d'une manière ou d'une autre responsables de la propagation du virus ? Comptent-ils se faire vacciner ? Et comment envisagent-ils le futur ? Quelle image les a le plus marqués au cours des neuf derniers mois ?Autant de questions et bien d'autres encore auquel nous avons soumis un panel d'un peu plus de 1.000 Belges francophones.