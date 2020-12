Vous êtes déjà très nombreux à avoir répondu à notre action "À vos trésors cachés". En collaboration avec l’hôtel de vente Millon et ses experts, nous vous offrons en effet la possibilité de faire estimer vos trésors. Que ce soit votre collection de timbres ou de pièces de monnaie, ces vieux albums de bandes dessinées, des objets de décoration, des tableaux, des bijoux ou des montres de collection, ces objets ont tous une histoire et une certaine valeur. Certes, tous ne sont pas d’authentiques pièces de musée à la valeur inestimable, mais c’est toujours agréable de découvrir un petit bout d’histoire sur ces objets qui, pour beaucoup, font partie du patrimoine familial depuis des années.

Plusieurs centaines d’objets sont à présent entre les mains des experts de l’hôtel de vente Millon. Durant les prochaines semaines, ne manquez donc pas votre quotidien favori, afin de découvrir ces merveilleux objets dont certains promettent de belles surprises à leur propriétaire. Et si vous souhaitez, vous aussi, découvrir l’histoire et la valeur de vos trésors, n’hésitez pas à nous soumettre votre demande via le lien ici. Qui sait, vous détenez peut-être un réel trésor ? Les estimations fournies par les experts correspondent au prix minimum que devrait atteindre l’objet en salle de vente. Il a donc toutes les chances d’être adjugé plus cher.





L'oeil de l'expert Sébastien Delbar

Montre Beaume & Mercier

L'oeil de l'expert Mélissa Lafont

Huile de Paul Permeke

Jolie montre en acier des années 1960, au cadran Tritium et aiguilles dauphines original. Cette montre est signée par la Maison Baume & Mercier, une montre de plus ou moins 60 ans mais que l’on porte pour le plaisir au quotidien car solide. Un collectionneur amateur de classique ou simplement un nostalgique d’une époque y trouvera son plaisir pour une somme donnant accès à de la vraie horlogerie. À consommer sans modération, nous pouvons l’estimer 200 €.

Toile d’Adolf Thomann

Cette huile sur papier a été réalisée par Paul Permeke, peintre moderne belge né en 1918 et mort en 1990. Il était le fils de Constant Permeke, un des peintres modernes les plus connus et les plus collectionnés en Belgique. Paul Permeke est surtout connu pour ses paysages mélancoliques d’hiver, mais aussi pour ses scènes populaires. Ici c’est le cas, cette œuvre représente une scène de vie quotidienne, charmante et lumineuse. Nous pouvons l’estimer 150 euros.

Tableau de Jan Verdoodt

Cette toile a été réalisée par l’artiste suisse Adolf Thomann (né en 1874 et mort en 1961). Il est surtout connu pour ses paysages et scènes rurales suisses. Ses œuvres les plus recherchées par les collectionneurs sont celles des années 1920. Notre tableau ici a été peint en 1948, cette période tardive est beaucoup moins recherchée. Toutefois les couleurs sont fraîches, il présente une jolie lumière et semble être en bon état de conservation. Nous pouvons l’estimer 300 €.

Il s’agit d’un tableau réalisé par l’artiste surréaliste belge Jan Verdoodt (né en 1908 et mort en 1980). Cet artiste est aujourd’hui plus collectionné pour ses compositions surréalistes figurant des femmes dénudées mais nous pouvons estimer ce charmant bouquet d’iris 200 €.