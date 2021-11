Lors de la présentation du budget 2022, début octobre, le gouvernement fédéral se fixait un objectif clair : atteindre un taux d’emploi effectif en Belgique “de 80 % d’ici à 2030”. Comment ? En remettant notamment au travail une frange non-négligeable de la population active, les personnes en invalidité, également appelées “malades de longue durée”. Selon l’INAMI, environ 500 000 personnes seraient actuellement en arrêt de travail en Belgique depuis plus d’un an “pour raison médicale”. Un chiffre qui n’a cessé d’augmenter ces dernières années et inclut salariés (ouvriers, employés), indépendants, mais exclut les fonctionnaires.

Au-delà des profils socio-professionnels, qui sont ces malades de longue durée ? Et comment la situation a-t-elle évolué ?

Une forte proportion de femmes

(...)