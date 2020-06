Manifestation, lettre ouverte, pétition. Ce n'est pas la première fois que l'humoriste et présentatrice monte au front pour dénoncer le racisme et surtout faire bouger les lignes. Son cheval de bataille: l'éducation.

Covid-19 ou pas, Cécile Djunga se devait de participer à la manifestation de dimanche, à Bruxelles. Masquée, comme il se doit. Comme toutes les autres personnes présente, fait-elle remarquer. “Le silence est violent. Tout le monde doit prendre position par rapport à cette question du racisme. Ce n’est pas uniquement un problème de personnes racisées. Personne n’a envie de vivre dans un monde de haine”, dit-elle. Elle se félicite d’ailleurs d’avoir vu énormément de personnes non noires participer au rassemblement devant le Palais de Justice de la capitale.

Ce week-end, l’humoriste et présentatrice a aussi adressé une lettre ouverte à la ministre de l’Enseignement, accompagnée d’une pétition. Elle interpelle Caroline Désir : “Et s’il suffisait de les (nos enfants, ndlr.) éduquer pour avancer ? Nelson Mandela a dit : ‘L’éducation est la meilleure arme pour changer le monde’. Cette arme, Madame, vous l’avez entre vos mains.” “Il est grand temps de construire une société ouverte. Une société qui, d’une part, regarde son histoire en face et qui, d’autre part, considère les êtres humains comme égaux quelle que soit leur couleur de peau et leurs origines.”

Cela commence par l’éducation, dit-elle, exemples à l’appui. “Il y a dans les manuels scolaires des choses très graves qui encouragent la vision du racisme et le clivage. Qui ne sont pas assez égalitaires.” L’histoire n’est pas la seule matière concernée. Cécile Djunga rappelle que cela touche toutes les disciplines, de la biologie aux sciences humaines en passant par la religion, la morale, etc. “Et ces questions ne doivent être uniquement abordées en secondaire où c’est déjà trop tard, insiste-t-elle. Il faut parler aux enfants avec des cours adaptés et cela doit commencer dès la maternelle.”

Bien sûr l’éducation n’est pas le seul domaine où la question du racisme doit être abordée, reconnaît-elle. Les parents ont évidemment un rôle, comme les activités parascolaires, etc. Mais c’est là, le domaine dans lequel elle a tenu à s’engager.

Dimanche en soirée, Cécile Djunga n’avait pas encore reçu de réponse de la part de la ministre Caroline Désir. “C’est vrai qu’elle doit être très occupée avec tout ce qui se passe en raison de la crise sanitaire, concède-t-elle. On est d’accord qu’il s’agit de la priorité du moment.” L'ex-présentatrice de la météo sait également que des choses sont sur les rails. Mais elle entend que la commission prenne la question au sérieux et avance rapidement. “Je ne lâcherai pas l’affaire. Je n’ai pas encore d’enfants mais je refuse qu’ils grandissent dans ce genre d’environnement.”

“Il s’est dit beaucoup de choses lors de la manifestation, avec des témoignages très poignants. Mais il y a une phrase que je retiens, conclut-elle : ‘Si nous voulons être la génération du changement, il faut que l’on incarne ce changement’. Pour moi, c’est ce qui est entrain de se passer, aujourd’hui. Nous devons être exemplaires dans notre comportement au quotidien. Nous devons tous incarner cette vision au-delà du système. Et nous avons tous un rôle à jouer dans cette chaîne de la paix.”