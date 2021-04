Pour le monde musulman, le Ramadan bat son plein depuis le 12 avril dernier. Une tradition qui peut avoir un impact sur les journées de travail des employés. Et si les patrons ne sont pas obligés de modifier les habitudes et les horaires de leurs employés, de petits gestes peuvent les aider et surtout favoriser les rapports entre collègues. Le point avec Tulay Kasap, team manager et conseillère juridique chez SD Worx.