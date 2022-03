Une solution contre la hausse des prix est d’augmenter la souveraineté alimentaire.

La Russie représente plus de 30 % des importations européennes en matière de céréales, à savoir le blé, l’orge, le maïs, les graines/huile/tourteaux de tournesol et les graines de lin. Pour la ministre fédérale de l’Environnement Zakia Khattabi (Ecolo), il faut urgemment rapatrier une partie de la production alimentaire au sein de l’Union européenne "tant pour la sécurité alimentaire que pour l’environnement".



Un discours en faveur d’une production locale et durable que l’on retrouve également au niveau de l’UE qui recommande de prioriser les investissements qui réduisent la dépendance au gaz et au carburant ainsi que les pesticides et les engrais. En Belgique, la production agricole, de viande et de pêche est dans les mains des Régions.