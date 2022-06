Comment les patients atteints de cancers ont traversé la pandémie ? C’est la vaste question à laquelle le magazine digital My health, my life, spécialement conçu pour les personnes confrontées à un cancer ou à une maladie hématologique, a tenté de répondre par l’intermédiaire d’une enquête. 500 personnes diagnostiquées avec un cancer ont été interrogées, afin de mieux comprendre comment elles ont vécu la pandémie et les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leur vie de tous les jours.