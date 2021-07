Après avoir annexé la Crimée sans réelle réaction internationale, Vladimir Poutine, l’omnipotent président de la Russie, vient d’en faire de même avec le champagne. Appellation protégée depuis 1887 et inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, le breuvage de toutes les fêtes et les célébrations est rétrogradé en "vin pétillant" en Russie. Un coup de massue autant qu’un coup de force.

Avant d’entrer dans le débat et la guerre des mots, rappelons un précepte essentiel pour tous les amateurs de champagne : c’est le goût qui fait la différence, pas l’étiquette. Même si le marketing autour du champagne a toujours été très puissant et a permis à cette marque déposée d’envahir le monde. La fameuse loi de 1887 indique clairement que le nom "champagne" ne peut être donné qu’à cette boisson produite dans une zone précisément délimitée (en gros l’Aube, la Marne, la Haute-Marne, de Reims à Troyes en passant par Épernay) et selon une méthode bien établie. Pas question par exemple pour un Chant d’Éole ou un Ruffus belge, pourtant très proches tant géographiquement qu’en cépages et/ou en méthode, de s’approprier le terme "champagne".

(...)