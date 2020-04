Le cri d’alerte d’un père de famille.

A -t-on le droit, oui ou non, de se rendre chez son compagnon ? Est-ce un déplacement essentiel ?

Si l’on en croit le SFP Santé publique, c’est autorisé. Mais à quelles conditions ? C’est ce qui a mis Cédric Barbiaux hors de lui. Selon lui, ce n’est pas assez précis et ça aurait pu mettre en danger sa famille et ses proches.

"Ma belle-fille de 23 ans est en confinement chez nous depuis le début", raconte-t-il. "Elle s’est renseignée quand on a évoqué qu’on pouvait aller voir son conjoint, compagnon ou petit ami même quand on n’habite pas sous le même toit. Et là, nous avons été stupéfaits par leur réponse. Elle a en effet contacté la messagerie du SPF Santé publique et Centre de crise, qui lui a répondu : ‘ Rendre visite à son partenaire est considéré comme un déplacement essentiel. Pensez à limiter les déplacements inutiles entre vos deux domiciles. ’ Ce que je ne comprends pas, c’est le manque de précisions !"

Cédric Barbiaux et son épouse ont en effet fouillé les instructions. "On peut aller voir son conjoint ou partenaire à condition que le confinement ait été fait seul chacun de son côté. Or, ma belle-fille était à la maison et l’a respecté scrupuleusement. Son ami vit en colocation avec d’autres étudiants à Bruxelles. Donc, c’est interdit."

Ce qui fait peur à cette famille, c’est que cela peut avoir un impact sur la propagation. "Quand j’entends qu’à l’appartement de son ami les colocs en ont profité pour voir leurs amies… Ça ne permet pas de limiter la circulation du virus. Heureusement, ma belle-fille a bien compris nos craintes et est restée confinée."