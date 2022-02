Depuis sa prise de fonction en octobre 2020 en tant que secrétaire d’État, Mathieu Michel a fait de la simplification administrative l’un de ses principaux chevaux de bataille. Avec un slogan incisif : "Ce n’est pas au citoyen de souffrir de la complexité de l’État." Depuis, de nombreuses mesures ont déjà été prises pour simplifier la vie administrative des Belges. Avec une conséquence directe sur leur portefeuille : selon l’université d’Hasselt, les mesures de simplification administrative ont permis d’économiser 300 millions d’euros. Dont 50 % pour les entreprises, 44 % pour les citoyens et le reste pour l’État. "Simplifier les démarches permet de faire économiser du temps et de l’argent, confie Mathieu Michel. Envoyer une facture par courrier coûte, par exemple, avec le timbre, l’enveloppe ou encore le transport 12 € en moyenne, contre seulement 3 € si cette facture était électronique. On pourrait économiser 3,3 milliards d’euros si toutes les factures en Belgique étaient envoyées par ordinateur."

Une facturation électronique qui devrait devenir la norme dans les prochains mois. Elle fait en effet partie des 38 mesures présentes dans le plan fédéral de simplification administrative adopté vendredi dernier par le conseil des ministres. En clair : les factures adressées d’entreprises à entreprises devront obligatoirement être numériques. Idem pour la facturation entre les entreprises et le gouvernement. Et pour les citoyens ? Aucune obligation jusqu’ici, pour ne pas renforcer une fracture numérique parfois très handicapante.

