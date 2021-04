On pense que l’herbe est toujours plus verte ailleurs, surtout quand on est belge. Mais ce n’est pas toujours vrai, voire très rarement. Depuis un an, le jeu des comparaisons avec les autres pays est devenu un sport européen. Et quand il s’agit de prendre des mesures strictes ou des assouplissements, il n’est pas rare qu’on prenne exemple sur un voisin. Cela a souvent été le cas avec la France lors du premier confinement, et il semble que le gouvernement De Croo ait plutôt des regards vers les Pays-Bas ces derniers mois.

Pour la question épineuse de l’Horeca, des voix se sont élevées du côté des fédérations et de certains partis politiques pour ouvrir au plus tôt les terrasses des restaurants et cafés, comme c’est le cas ailleurs. La Belgique attendra donc le 8 mai selon le protocole suivant : des tables de 4 personnes, une fermeture à 22 h et pas de limitation du nombre de personnes dans les établissements, pour autant qu’une distance d’un mètre et demi soit respectée entre chaque table.