Dans la plupart des écoles, le temps consacré aux repas dans les écoles est largement insuffisant. "Le temps consacré au repas de midi varie de 20 à 30 minutes le plus souvent, comprenant l’entrée et la sortie du réfectoire. Les enfants doivent manger vite et dans un environnement souvent peu approprié. Pourtant, selon les recommandations de l’Afnor (association française de normalisation), la durée d’un repas doit se situer entre 45 et 55 minutes pour des enfants en maternelle et entre 30 et 45 minutes pour les élèves de primaire. Et vu le nombre important d’enfants et le peu d’espace consacré aux repas, de nombreuses écoles sont contraintes d’organiser plusieurs services. Ce qui a l’inconvénient de réduire davantage le temps disponible pour manger le repas et d’obliger une partie des enfants à manger plus tard et plus vite que ce qu’ils pourraient souhaiter", dénonce la Fapeo (Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel).

Et ce manque de temps se répercute directement sur ce qui se trouve dans les assiettes des élèves. "Le menu prévoit des aliments qui se consomment vite : fritures ou aliments mous comme des pâtes, des purées, de la viande hachée, des légumes en sauce… On y trouve peu de viandes à découper ou de salades", précise la fédération.

