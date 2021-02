Tout cela pour une histoire datant de 2017", fulmine Mireille dont la fille Maïté, condamnée en 2019 à 8 jours de retrait du permis de conduire, ne l’a toujours pas récupéré à ce jour.

Mireille a souhaité partager la mésaventure de sa fille : "Elle a besoin de sa voiture pour son travail. Le juge avait fixé la durée du retrait à 8 jours et cela fait bientôt 6 mois qu’elle ne conduit plus."

L’histoire a commencé le 1er avril 2017 par un accrochage survenu en quittant un emplacement de parking sur la place de Le Rœulx. Maïté dit qu’elle n’a rien senti, que les bips sonores de sa Corsa n’ont d’ailleurs pas fonctionné et que même les photos ne montrent pas de dégât flagrant à sa voiture. Maïté est rentrée chez elle. Une heure après, des policiers se présentaient à son domicile. "Vous avez fait un accrochage sur l’Audi garée à côté de vous et vous ne vous êtes pas arrêtée. On appelle ça un délit de fuite."

Mireille doute encore aujourd’hui que les dégâts importants de l’Audi aient été provoqués par la Corsa de sa fille. "Selon moi, ils s’y trouvaient déjà."