Ta relation est saine quand…", "il y a de la violence quand…" et "tu es en danger quand…" sont les trois stades décrits par le violentomètre, cette sorte d’échelle graduée de 1 à 24 qui permet aux couples de jauger la violence qui règne entre les deux personnes qui le forment. Passant du vert, lorsque tout va bien, au rouge, lorsqu’il faut quitter cette relation toxique et que la vie de la victime est en danger, il offre un support clair pour aider les personnes qui se sentent prises au piège à en parler. Et si la violence peut venir des deux membres d’un couple, le violentomètre a clairement été conçu à la base pour les jeunes femmes victimes de violences conjugales. Il a été créé en France par "En avant toute(s)", une association de lutte pour l’égalité femmes-hommes et la fin des violences faites aux femmes, en collaboration avec la mairie de Paris et le Centre Hubertine-Auclert, un centre pour l’égalité femmes-hommes.

En quelques mots, il permet de jauger si la relation amoureuse est basée sur le consentement ou si elle comporte de la violence. En proposant cet outil totalement neutre, il permet aux victimes qui sont empêtrées dans leur relation d’avoir un regard extérieur objectif.

Par exemple, il y a de la violence quand il se moque de vous en public, quand il contrôle vos sorties, fouille vos textos, est jaloux et possessif en permanence. Ce sont des comportements anormaux auxquels il faut dire stop. A contrario, s’il respecte vos décisions, a confiance en vous, ou s’assure de votre accord pour ce que vous faites ensemble, alors vous vous trouvez dans une relation saine et épanouissante, vous pouvez en profiter les yeux fermés. Mais à partir du moment où votre conjoint vous traite de folle quand vous lui faites des reproches, menace de se suicider à cause de vous, vous touche les parties intimes sans votre consentement, vous force à avoir des relations sexuelles ou vous menace avec une arme, votre vie est en danger. "Il faut vous protéger et demander de l’aide", exhorte le violentomètre." Le consentement, c’est le fait de donner votre accord de manière consciente, libre et explicite à un moment donné, pour une situation précise. Vous pouvez revenir sur ce choix quand vous le souhaitez et selon les raisons qui vous sont propres. Vous n’avez pas à vous justifier ou à en subir des pressions", rappelle-t-il également.

Le violentomètre est un outil, certes, mais il ne suffira pas. Et de toute façon, il n’est pas distribué en Belgique. Pourtant, cette année, déjà 21 femmes ont été victimes de féminicide dans notre pays. Cela signifie que 21 femmes sont tombées sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon pour la simple raison qu’elles sont des femmes. Chez nous, les associations veulent du concret et des vraies décisions. Elles préconisent ainsi la mise en œuvre de la convention d’Istanbul, un texte du Conseil de l’Europe pour prévenir et lutter contre toutes les violences faites aux femmes. La Belgique a signé le texte en 2016 mais, depuis, les avancées sont plutôt lentes.

"Le réseau Mirabal, qui fédère plus de 80 organisations, tire le signal d’alarme. Face aux 25 000 plaintes pour violences conjugales, ne représentant qu’une partie de l’iceberg, la Belgique manque cruellement d’un plan ambitieux, budgété et clair", estime le CNCD. Pour rappel, le numéro d’écoute des violences conjugales est le 0800/30.030.

© D.R.