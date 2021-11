Les médecins du sport constatent des blessures à répétition. Une conséquence collatérale de la pandémie de coronavirus.

Ils s’appellent Guillaume, Julie, Maxime, Simon, Brian, Chloé ou Léo. Et ont tous un point commun. Comme des dizaines d’autres sportifs amateurs, ils se sont blessés depuis la reprise des compétitions début septembre. Des blessures souvent anodines comme des élongations ou des claquages les éloignant de leur terrain de jeu pendant deux à trois semaines. Parfois plus graves, avec tantôt des fractures, tantôt des entorses nécessitant un arrêt de plusieurs mois.

Un phénomène en hausse sur les deux derniers mois par rapport aux saisons dernières que confirme la Société francophone de médecine et des sciences du sport (SFMSS). Son président Nicolas Vandenbalck, ancien médecin du sport au centre de formation d’Anderlecht, des équipes nationales de hockey belges et du Basic-Fit Brussels Basket, confirme un nombre important de consultations pour "lésions traumatiques et tendineuses" à son cabinet.