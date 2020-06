Lundi, salles de sport et de fitness pourront de nouveau accueillir sportifs amateurs ou confirmés.

Dès ce lundi 8 juin, les salles de sport de tout le pays vont pouvoir rouvrir. Mais en respectant la distanciation sociale et l’hygiène. Seuls les sports de contact restent interdits. Plus que quelques jours de patience donc pour les accros aux salles de fitness. D’ici là, il faut aménager l’espace.

"C’est un vrai soulagement pour le secteur. Un système de réservation sera mis en place ainsi que toutes les mesures de sécurité afin de respecter les règles d’hygiène", rapporte Stéphanie Chaperon, responsable de la communication chez Basic-Fit.

Les membres Basic-Fit seront informés par mail, sur le web et au sein des clubs des différentes mesures prises et qui doivent également être respectées pour garantir un environnement sportif sûr, sain et agréable pour tous. "Nous suivrons toutes les mesures requises par le gouvernement. Pour l’instant, nos préparatifs comprennent par exemple un nettoyage supplémentaire, une signalisation mettant en avant le respect de la distance sociale et des règles d’hygiène, et un système de réservation en ligne via notre site web et notre application mobile permettant à un membre de réserver une séance de 60 minutes maximum. Nous demanderons également le nettoyage des machines avant et après leur utilisation ou le lavage des mains avant et après l’entraînement. Si nécessaire, les machines seront mises hors service afin de garantir le respect de la distance physique", indique-t-elle.

Les vestiaires et les douches seront eux fermés. Toutes les mesures prises par Basic-Fit et qui devront être suivies par les membres seront disponibles sur leur site web très prochainement.

Si toutes les conditions précises ne sont pas encore connues, il sera quasi nécessaire pour les salles de sport de supprimer un appareil sur deux environ pour respecter les distances de sécurité afin que les sportifs soient tous séparés par 1 mètre 50. Et la règle pour les vestiaires et les douches sera la même : ils devront rester fermés. Certains gérants prendront la température de leurs clients et s’ils ont plus de 37,5°, ils devront rentrer chez eux. Les équipes devront désinfecter chaque machine avant et après utilisation et des parcours ainsi que des espaces seront dessinés au sol.