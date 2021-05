Le dernier Comité de concertation a décidé qu’à partir du 9 juin, les activités de sport amateur seront autorisées pour 50 personnes à l’intérieur et 100 à l’extérieur, à l’exception des sports de contact. Et dès le jeudi 1er juillet, plus aucune limitation ne sera édictée pour le sport non professionnel.

Si la reprise du sport est imminente, il faut toutefois veiller à remonter sur les terrains de manière progressive. "L’arrêt de toute activité a été long pour la plupart des sportifs, la reprise peut donc être brutale pour l’organisme en raison du repos forcé imposé ces derniers mois", note Michel Ouchinsky, médecin du sport.

(...)