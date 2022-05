Ces dernières années, les problèmes grandissants des finances des Villes et communes de Wallonie sont très souvent évoqués. Ce que l’on sait moins, c’est que les élus locaux ont de plus en plus de mal à assumer leur charge de manière sereine.

Mardi, la commission des Pouvoirs locaux du Parlement wallon entendait quatre bourgmestres venus parler de ces problèmes. Maxime Daye (MR - Braine-le-Comte), Jean-Michel Javaux (Ecolo - Amay), Jean-Paul Bastin (Les Engagés - Malmedy) et Pierre-Olivier Delannois (PS - Tournai). Tous les quatre, qui sont aussi membres du bureau de l’Union des Villes et communes de Wallonie, ont pu livrer leurs difficultés à accomplir cette mission. Avec pour conséquences la baisse du nombre de personnes prêtes à s’engager en politique. La constitution des listes électorales pour le scrutin communal de 2024 semble plus compliquée que jamais. Nous retiendrons trois axes importants.

(...)