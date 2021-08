A partir du 9 août, le pass sanitaire entre en vigueur dans les bars et restaurants de l’hexagone.

Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire français est obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de cinquante personnes (salles de spectacle, parcs d’attractions, etc.). À partir du 9 août, le précieux sésame sera également obligatoire pour pouvoir se rendre dans les bars et les restaurants de l’Hexagone. Très logiquement, les organisateurs d’événements et les restaurateurs s’attendent par conséquent à une affluence de clients français dans les jours et semaines à venir.

"Tous mes collègues de Tournai me disent qu’ils sont pris d’assaut par les clients français depuis quelques jours. En temps normal, il y en a déjà beaucoup vu la situation géographique de la ville mais on sent une affluence supplémentaire qui devrait encore augmenter dans les jours à venir", indique ainsi David, gérant d’un café à Antoing.

(...)